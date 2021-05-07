وزير خارجية فرنسا: جميع القادة اللبنانيين لم يلتزموا بتعهداتهم

أفادت قناة "الحدث"، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيغادر بيروت بعد قليل دون عقد مؤتمر صحفي.

وكان قد أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، أن فرنسا ستحشد المجتمع الدولي للضغط لإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها.

وقال لودريان خلال لقاء مصغر مع عدد من الصحفيين أثناء زيارته التي يجريها إلى لبنان، إن "جميع القادة اللبنانيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي قطعوها أمام الرئيس إيمانويل ماكرون، ولقاءاتي مع الرؤساء الثلاثة من منطلق ما يمثلون دستورياً وليس المحاباة".

وكان لودريان أعلن قبل يومين أنه سيتوجه إلى لبنان حاملًا معه رسالة حاسمة للسياسيين اللبنانيين، ومتضامنة مع الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وأضاف لودريان عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لقد فرضنا عقوبات على من يعرقلون تشكيل الحكومة في لبنان، وهذه مجرد البداية فقط”.