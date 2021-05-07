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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و 473ألفاً و631 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة. 

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