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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه المنيا: اختتام مشروع "صحتهم مستقبلهم" للتوعية بمراكز سمالوط وأبوقرقاص

صدى البلد

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى المنيا مشروع "صحتهم مستقبلهم " والخاص بالتوعية الطلابية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بثلاثة مراكز سمالوط والمنيا وأبوقرقاص.

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى المنيا،  أن المشروع يقوم على خمس محاور هو ترشيد إستخدام المياه والإستخدام الأمثل للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة ويتم تنفيذه بثلاث مراكز بالمحافظة وهى أبوقرقاص وسمالوط والمنيا مستهدفا عدد ١٨٠ألف طالب وطالبة ب٢١٠مدرسة ٧٠ مدرسة لكل مركز.

وأشار إلى تكريم مدارس المنيا وسمالوط وأبوقرقاص المشاركة فى المشروع والتى قام الطلاب المكرمين بعمل أعمال فنية خاصة بالتوعية.

وأكد الشهاوى اهتمام الشركة بنشر رسائل التوعية لترشيد استهلاك المياه  ضمن تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات  التوعية للحفاظ على كل قطرة مياه وشبكات الصرف الصحى.

مياة مياة الشرب مياه المنيا المنيا الصرف الصحى

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