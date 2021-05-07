بتكلفة 6 مليارات جنيه .. شئون الدعوة بالأوقاف : تجديد وإحلال أكثر من 1400 مسجد منذ شهر سبتمبر الماضي .. فيديو

قال الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، على خلفية افتتاح وزارة الأوقاف لـ 5 مساجد اليوم ، إن مصر تشهد نقلة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله ، وهو يدل على اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها ، وتوفير سبل الأمان والراحة للمصلين .

وأضاف الدكتور أيمن أبو عمر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مصر شهدت منذ شهر سبتمبر الماضي افتتاح 1401 مسجدا ، منهك 1300 مسجد تم عمل لهم احلال وتجديد ، إلى جانب التجديدات لـ 95 مسجدا .

وتابع أن محافظة مرسى مطروح تشهد اليوم 4 مساجد بمدينة "الحمام" ، وافتتاح مسجد "الرحمن الرحيم " بالأقصر ، مشيرا إلى أن خطبة الجمعة اليوم تتناول الحديث عن فضل ليلة القدر وزكاة الفطر .

وأكمل أن تكلفة إحلال وتجديد المساجد حتى الأن تخطت الـ 6 مليار جنيها ، وتتنوع بين مساعدات من الوزارة ومساعدات أهل الخير .

وأكد أن مساجد وزارة الأوقاف بالكامل تراعي الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، متابعا ضرورة عدم المشاركة في أداء صلاة العيد في حالة تشكك البعض في إصابتهم بفيروس كورونا .