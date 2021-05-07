135 موظفا ببرنامج المسار الوظيفي فى مياه الشرب بأسيوط

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أسيوط والوادي الجديد اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لعدد 135 موظف من أبناء الشركة بتخصصات مختلفة للارتقاء بالقدرات الوظيفية والمهارات المهنية للعاملين للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن برنامج المسار الوظيفي يهدف الي رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وصرح أن اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسي من شروط الترقية ، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول على الترقية المستحقة، والذي يتم تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.

وأضاف اسلام حمدان مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة انه تم الانتهاء من اختبارات المسار الوظيفي لعدد 135 موظف بتخصصات مختلفة ما بين ( مهندسي ، فني ، مدخل بيانات ، قارئ محصل ، اخصائي خدمة عملاء ، محاسب مالي ) وذلك للمساهمة الفعالة قي تقديم خدمات متميزة في مجال تقنية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي .