عاجل
بعد ظهوره في الاختيار 2 .. العقيد أحمد فايز شهيد الواحات البحرية تحرياته أسقطت الإرهابي هشام عشماوي سفير أفغانستان في حواره لـ"صدى البلد".. نواجه أكبر حرب ضد الإرهاب في العالم.. طالبان والجيش الباكستاني وجهان لعملة واحدة..والانسحاب الأمريكي في هذا التوقيت ليس في صالحنا اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين في حي الشيخ جراح.. فيديو عمرو سعد يشارك صورة له من كواليس تصوير مسلسل ملوك الجدعنة .. والجمهور :أنت عامل عظمة إزالات فى المهد غرب الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. صاحب شخصية بودي الدمياطي يكشف كواليس فيديوهاته وحوار حصري مع الدمية

صاحب شخصية بودي
صاحب شخصية بودي الدمياطي يكشف تفاصيل فيديوهاته

دمية بملابس عادية مكونة من قميص وبنطلون وكرفتة يحركها مهندس شاب في منتصف العشرينات من عمره مقلدًا صوتاً مميزًا لها بلهجة محافظة دمياط حيث ولد ويقيم ويصنع عبدالله حمدى الموهوب في مجال التصميم الفوتوجرافى فيديوهات أضحكت الآلاف الأشخاص وحققت ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا.


التقي "صدى البلد" بصاحب شخصية بودي الدمياطي، المهندس عبد الله حمدي حيث كشف عن كواليس صناعته لهذه الفيديوهات المضحكة التي تحاكي الطبيعة الفولكلورية للمجتمع الدمياطي بداية من العرائس التي يستخدمها، والموضوعات التي يناقشها، وتحضيرات التصوير بدءً من الديكور والإضاءة وتحريك العرائس والمونتاج والنشر.


يوضح عبد الله حمدي، خريج هندسة المنصورة، أن فكرة الفيديوهات التي يقدمها على السوشيال ميديا تعود إلى حبه ورغبته في التمثيل حيث اقترح عليه صديقه أن تكون أول خطوة نحو الوصول لهدفه هي فيديوهات العرائس، والتي تردد في البداية في تنفيذها، ثم أقبل عليها، وبدأ في صنع الفيديوهات  فوجئ بردود أفعال الناس الإيجابية عليها.

يضيف صاحب الـ 25 عاماً وابن مدينة دمياط الجديدة أنه استخدم منذ نشره فيديوهات بودي الدمياطي حوالي 6 شخصيات، هم: "بودي، ووالدته، ووالده، وحبيبته فريدة، وابن خالته حموكشة، والرجل الخليجي".


أما عن التجهيزات فيشير عبد الله حمدي إلى أن يبدأ أولاً في تجهيز الفكرة التي لابد أن تناقش موضوعاً ترفيهيًا يصلح لدخول البيوت المصرية|، مثل: “مواقف طريفة مع شركات خدمات المحمول ”ثم يقوم على تجهيز الاسكربت ومن ثم اللوكيشن والإضاءة والتصوير والمونتاج ومن بعده النشر.  

ولفت عبد الله حمدي إلى أن أصعب مرحلتين هما: اختيار اللوكيشن وكتابة الاسكربت، وهو ما يتسبب في طول مدة نشر بعض الفيديوهات إلى شهر أو ثلاثة شهور حيث يحرص على إتقان كل التفاصيل في عمل يمتد لعشرات الساعات المتقطعة.

"ورد الوردوش عليكم يا حلوين" .. بهذه الكلمات عادة ما يبدأ بودي فيديوهاته باللجهة الدمياطية ومؤخراً عدد من اللهجات الخاصة بمحافظات أخرى كالدقهلية، وكان عنوان أبرز حلقاته لتلك اللهجات: «دمياطى عازم بنت رقيقة جدًا فى مطعم غالى» باقتراح من أخواته البنات، وأحدثت الحلقة صدى واسعًا بين الناس، مؤكداً على عدم تحفظ أي شخص دمياطي على فيديوهاته.

وينبه عبد الله حمدى إلى أن عائلته شعرت بالقلق عليه حيث أن هذا العمل غير ثابت إلا أنه سرعان ما ساندوه ودعموه بقوة خاصة والدايه لأنه نجح في الاعتماد على نفسه من صغره من خلال كاميرا اشتراها عام 2014 بنقود من والده، وبدأ بها في تصوير حفلات مختلفة ثم بدأ يستعين بمساعدين حتى أصبحت له شركة وفريق عمل خاص ومن ثم تعلم المونتاج. 

ويعمل عبدالله حمدي الآن على كتابة مسلسل تكون له البطولة فيه، ومن ثم إنتاج فيديو عن مدينة رأس البر التى تحتوى على العديد من العوالم السياحية الجميل.

وهذه نص الحوار مع بودي الدمياطي: «جاين نصور معاك يا بودي، بودي: ممكن بعد الفطار، هتسيبنا على الباب، بودي: استنوني في أي كافيه، عاملين بط، بودي: لا فرخة بلدي، كل سنة وأنتم طيبين يا جدعان، وبعودا الأيام، ورد الوردوش عليكم كلكم، يارا زكريا من صدي البلد، عاوزين نعرف هتعمل إيه في رمضان، بودي: هصلي وهصوم، وهلبس العباية طول شهر رمضان، وعاوزة أقولكم اشتقت إليكم شوق المحبين للمحبات». 

بيكاسو مصر.. قصة أنس النمس عمره 7 سنوات ويعلم الكبار الرسم.. فيديو

مجنونة بيها.. شبيهة عبلة كامل تكشف كواليس تقليديها للفنانة.. فيديو

 

المنصورة محافظة دمياط سوشيال ميديا هندسة المنصورة بودي الدمياطي عبد الله حمدي بودي الدمياطي رمضان

ترشيحاتنا

مالا أم حبوبا.. الأزهر يشرح بالأدلة كيفية إخراج زكاة الفطر

الاختيار 2 .. تفاصيل استشهاد 16 ضابطا ومجندا في معركة الواحات البحرية

أستاذ الصحة العامة يكشف موعد وصول مصر إلى ذروة الموجة الثالثة

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021

تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 7-5-2021

سيارة كهربائية صغيرة بـ 70 ألف جنيه تتعدى مبيعاتها تيسلا موديل 3 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

بينها دولة عربية.. خريطة محتملة لمناطق سقوط الصاروخ الصيني التائه

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

بيان عاجل من الصين حول صاروخها التائه في الفضاء ومخاطر سقوطه

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

وزير النقل يشهد رفع العلم على القاطرة الجديدة « أبو جندية » بميناء دمياط

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ