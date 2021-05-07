وزارة السياحة: طفرة فى أعداد السائحين بالفترة القادمة.. والإجراءات الاحترازية التي تتبع بالفنادق

السياحة والأثار

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار، إنه تم إستئناف السياحة بدءا من 1 يوليو 2020 بعد فترة غلق كامل، مشيرة إلى أنه منذ اول يوم قام سائحين من دول مختلفة بزيارة مصر، أغلبها شرق أوروبا.



وأضافت "غادة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن زيارة السائحين وزيادتهم كان نتيجة أن الأشخاص بدأت تثق فى ما تقدمه مصر، موضحة أن عودة السياحة الروسية هى نتيجة جهود كثيرة جدا فى الدولة على مدى سنواتوبتصريح من الرئيس السيسي والرئيس بوتن بالإتفاق على عودة حركة الطيران الروسي المباشر لمنطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر.



وتابعت أنه هناك طيران من مطار القاهرة من روسيا كان كثير جدا، وبالتالى كانوا يأخذوا طيارة لاحقة من القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة، لافتة إلى أن الطيران المباشر له تأثير كبير وسيتم رؤية طفرة فى أعداد السياحة بالفترة القادمة.



وأكدت أن مصر تقوم بتطبيق الإجراءات الخاصة بالوقاية بكورونا منذ أول وصول السائح لها إلى أن يغادرها، متابعة أنه بالفترة السابقة كان يتم التركيز عليها والتباعد والتطعيم والتطهير، وبالتالى أصبح مروجين الرحلات يروجون بمدى جاهزية المنتجعات الخاصة بمصر والأماكن السياحية.



وأشارت إلى أنه لم يتم غلق يوما واحد منذ إستئناف السياحة إلى اليوم، حيث أنه يتم تطبيق السياحة الأمنة، مما يعطى أهمية للمسحة التى يتم عملها بالمطار، وفى حالة وجود سائح لديه أعراض يتم عزله فى مناطق معزولة تماما فى الفنادق حتى يتم شفاؤه.



وأفادت أنه بالتعوان مع وزارة الصحة كان هناك دور كبير جدا فى تطعيم العاملين فى هذا المجال وبمحافظة شرم الشيخ والغردقة، حيث أن وزارة الصحة تقوم بالإنتقال من فندق لأخر.

