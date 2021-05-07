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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة السلالم والبلاط المخالف لخطوط التنظيم بالأقصر

صدى البلد

قام رئيس حي جنوب بمدينة الأقصر ، بإزالة كل السلالم والبلاط المخالف والتي تعدي أصحابها على خطوط التنظيم، مما يعوق حركة المشاة والمارة ويعرض حياتهم للخطر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر لرؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات الخدمية والتنموية داخل مدينة الأقصر ، 

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حيث بدأ رجال حي جنوب  أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع بمنطقة العوامية ، بإزالة التعديات والتي تعد تعديا على أملاك الدولة وحرم الطريق ومخالفاً للوائح والقوانين المنظمة، وتتسبب في إعاقة أعمال إعادة إضفاء المظهر الجمالي والحضاري، كما يعد هذا الشارع من الشوارع الرئيسية بحي جنوب.

وأوضح رئيس حي جنوب أنه تم تركيب حوالي ٢٥٠ م بلدورة بأحد جانبي الجزيرة الوسطى بدءًا من منطقة ميدان الصنايع.

هذا بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة والارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، استكمل رجال حي جنوب ومسؤولي النظافة  بالتنسيق مع مسؤولي المتابعة الميدانية وفرقة التدخل السريع، حملة النظافة بالجزيرة الوسطى بامتداد شارع التليفزيون وتم رفع وإزالة مخلفات القمامة بها، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمناطق الحى المختلفة مضيفا إلى أنه تم رفع ٣ طن مخلفات قمامة وأتربة بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق.

مدينة الأقصر النظافة والتجميل تركيب ازالة السلالم الشوارع إزالة التعديات

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