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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 116 ألفاً و542 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح في كفر
توريد القمح في كفر الشيخ

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالى كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم، وحتى صباح اليوم الجمعة بلغ 116 ألفاً، و542 طن قمح.

وقال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، خلال بيان، اليوم، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى  يتم من خلال 20 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

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وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

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