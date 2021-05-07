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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاختيار 2 .. تفاصيل استشهاد 16 ضابطا ومجندا في معركة الواحات البحرية

شهداء الواحات البحرية
شهداء الواحات البحرية

4 أعوام مرت على الاشتباكات الشرسة التي وقعت بين قوات الامن و إرهابيين بمنطقة الواحات البحرية الكيلو ١٣٥ والتي أسفرت عن استشهاد ١٦ ضابط وفرد شرطة وإصابة اخرين.. أعاد مسلسل الاختيار 2 الحادث الي الاذهان بعد اختتام الحلقة 24 أمس بالاستعدادات لخروج الضباط في المأمورية. 

وقع الحادث في 20 أكتوبر ٢٠١٧ بتخطيط وتدبير من تنظيم المرابطون وزعيمه الإرهابي الخطر هشام عشماوي "ابو عمر المهاجر" وذراعه الأيمن عماد عبد الحميد "الشيخ حاتم" انتهت باستشهاد عددا من أكفأ ضباط الامن الوطني والعمليات الخاصة والمباحث بعد اعتلت العناصر الارهابية الجبال المحيطة بالمدقات التي تسير بها سيارات الشرطة وفاجئتهم باطلاق النيران وتبادلت معهم قوات الشرطة المعركة الشرسة حتى استشهد بعضهم واصيب اخرون ثم فر الارهابيون هاربين بعد ان أسروا النقيب محمد الحايس احد المصابين.

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وزارة الداخلية في حينه أعلنت تفاصيل حادث الواحات الإرهابي وتضمن البيان الرسمي: "استكمالًا لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار والمعلومات التى وردت إلى قطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق أكتوبر- الواحات بمحافظة الجيزة مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوى وسهولة تحركهم خلالها.

تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء توافر هذه المعلومات، تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتى الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من جميع الاتجاهات فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، ما أدى إلى استشهاد 16 من القوات (11 ضابطا- 4 مجندين- 1 رقيب شرطة)، وإصابة 13 (4 ضباط- 9 مجندين).

وفى وقت لاحق تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة "15" والذى تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، وما زالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة".

وأكدت الوزارة وهى تنعى شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عن المواطنين أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي.

وتضمنت لوحة الشرف للشهداء في معركة الواحات البحرية أسماء عدد من أكفأ ضباط الأمن الوطني الذين تولوا مسئولية أخطر الملفات الارهابية على رأسهم العقيد أحمد فايز وأيضا العميد امتياز كامل قائد قوات الأمن المركزي بالمأمورية والشهداء هم: 

العميد امتياز إسحاق محمد كامل.

 

المقدم أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ.

 

المقدم أحمد جاد الله جميل يوسف.

 

المقدم محمد وحيد مصيحلى.

 

الرئد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ.

 

الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد.

 

النقيب كريم محمد أسامة فرحات.

 

النقيب أحمد طارق أحمد زيدان.

 

النقيب إسلام محمد حلمى على مشهور.

 

النقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى.

 

النقيب أحمد حافظ أبو شوشة.

 

رقيب شرطة أنور محمد الدبركى.

 

مجند بطرس سليمان مسعود.

 

مجند محمود ناصر رجب.

 

مجند حسن زين العابدين محمد.

 

المجند عمر فرغلى أحمد.

شهداء الواحات البحرية

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الواحات البحرية مسلسل الاختيار 2 قوات الامن استشهاد ١٦ ضابط هشام عشماوي وزارة الداخلية

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