إزالات فى المهد غرب الأقصر

اعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مرك ومدين ارمنت غرب الأقصر ، بأنه تم اليوم رصد مخالفة مبانى موضحا أن المخالفة عبارة عن عمل شدة خشبية استعدادا لعمل اعمدة خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حاجر أبو قليعي بقرية السلام.

ياتى ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.



حيث تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.



تمت أعمال الإزالة تحت إشراف محمد عثمان رئيس قرية السلام وخالد حسين مدير إدارة المرفق بالمركز وعمال الوحدة المحلية.