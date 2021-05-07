بشرى سارة.. الموجة الثالثة من كورونا تبدأ الانحسار والضعف في ألمانيا



أعلنت السلطات في ألمانيا اليوم الجمعة أن الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا بدأت في الانحسار والضعف.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 18485 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 21953 في اليوم السابق ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و491988 إصابة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 84410 ألف حالات وفاة بعد تسجيل 284 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مقارنة مع250 حالة في اليوم السابق.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.