غياب 11 لاعبا عن المنتخب.. إنجلترا تدفع فاتورة تألق كبار البريميرليج

يبدأ منتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت المدير الفني للأسود الثلاثة، معسكره الاستعدادي لخوض بطولة يوور 2020 المؤجلة لهذا الصيف بدون نصف الفريق تقريبا، وذلك بسبب تألق كبار الدوري الإنجليزي “ بريميرليج” في أوروبا، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يواجه مانشستر يونايتد فياريال، في نهائي الدوري الأوروبي.

ووفقا للعديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، فإن منتخب إنجلترا سيفقد العديد من نجومه في بداية معسكره الاستعدادي، المقرر له نهاية مايو الجاري، بسبب تأهل تشيلسي ومانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ومانشستر يونايتد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سبق وأن أكد جاريث ساوثجيت على حصول أي لاعب سينضم لمنتخب إنجلترا، على أسبوع راحة على الأقل بداية، من آخر مباراة لعبها مع فريقه.

نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال، سيقام 26 مايوم الجاري، بينما سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وتشيلسي يوم 29 مايو.

اللاعبون الغائبون عن بداية معسكر منتخب إنجلترا هم: رباعي مانشستر سيتي ( رحيم ستيرلينج - فيل فودين - كايل ووكر - ستونز)، ورباعي مانشستر يونايتد( هاري ماجوير - دين هندرسون - راشفورد - لوك شو)، وثلاثي تشيلسي ( ماسون ماونت - ريس جيمس - بن تشيلويل).

وسيخوض منتخب إنجلترا مواجهتين وديتين يوم 1 يونيو و 6 يونيو، ضد النمسا ورومانيا، بدون لاعبي مانشستر سيتي وتشيلسي.

ومن المقرر أن تقام بطولة “ يورو 2020"، في الفترة من 11 يونيو الجاري، حتى 11 يوليو.

وستكون أولى مواجهات منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020، أمام أوكرانيا يو 13 يونيو.