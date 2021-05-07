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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الصحة العامة يكشف موعد وصول مصر إلى ذروة الموجة الثالثة

صدى البلد

قال عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن المناخ والصحة وجهان لعملة واحدة، وذلك لأن المناخ والبيئة يؤثران على الصحة بصورة كبيرة للغاية.
 

وأضاف "المر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع  على "أخبار بلدنا"، أن مصر على وشك الدخول إلى ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، موضحا أمامنا مايقارب من 20 أو 30 يوم على الوصول إلى الذروة.
 

وأوضح أن مصر يمكن أن تتخلص من الذروة لو تم الالتزام خلال الأيام القادمة بالكمامة والتباعد الاجتماعي، مشددا على ضرورة الحصول على اللقاح فور توفره.
 

ولفت إلى أن الموجة الثالثة سلاحها هو الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح، مشددا على أن عدد الأشخاص الذي حدث لهم أعراض مصاحبة و جانبية من اللقاح عدد بسيط للغاية.
 

وأشار إلى أن عدد المتلقين لقاح كورونا داخل مصر وصل إلى مليون و200 شخص تقريبا، موضحا أن العدد قليل ولا يليق بمصر، مشددا على أن هناك تخوفات لدى المصريين من قبل اللقاح ليس لها أي أساس من الصحة.


وكشف عن أنه حصل على اللقاح بالفعل، وزوجته قدمت ومازالت تنتظر الموعد.

 


 

الصحة العامة فيروس كورونا ذروة الموجة الثالثة لقاح كورونا اخبار التوك شو

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