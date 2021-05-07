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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد لـ حسين الشحات: محتاج إجازة من 4 لـ 8 سنوات ومعاه مروان محسن

صدى البلد

علق الكابتن إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر سابقا ، على مستوى حسين الشحات فى الفترة الأخيرة ، ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى على موقع تويتر .

وكتب إبراهيم سعيد " ‏حسين الشحات عشان يرجع تاني لمستواه محتاج إجازة مدتها تتراوح من 4 سنوات إلى 8 سنوات ويبقي معاه مروان محسن 

وأشار سعيد : وبعيد عن مستواهم أداء الأهلي الفترة الأخيرة مع موسيماني اداء ومستوى سيء !!! ".

وفاز  الأهلي على الاتحاد السكندري أمس، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ ٢٠ من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 40 محتلاََ المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 29 في المركز الخامس.

الأهلى إبراهيم سعيد مروان محسن حسين الشحات

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