بعد ظهوره في الاختيار 2 .. العقيد أحمد فايز شهيد الواحات البحرية تحرياته أسقطت الإرهابي هشام عشماوي

يواصل مسلسل الاختيار 2 عرض بطولات شهداء رجال الشرطة حيث اختتمت الحلقة 24 بالاستعداد لعرض مأمورية الواحات البحرية التي استشهد على اثرها 16 ضابط ومجند من قوات الشرطة.

من بين الشهداء العقيد أحمد فايز مسئول ملف التطرف الديني بقطاع الامن الوطني بالجيزة الذي أدى دوره الفنان أحمد سعيد عبد الغني.

تخرج الشهيد أحمد فايز من كلية الشرطة دفعة 1995، التحق بالأمن الوطني ليبدأ مسيرته في مكافحة الإرهاب.. اجري العديد من التحريات في احدي القضايا الخاصة بخلية ارهابية يتزعمها الارهابي هشام عشماوي كما ساهم في القاء القبض علي العديد من اعضاء تلك الخلية من خلال تحرياته.

الشهيد فايز هو شاهد الإثبات الأول فى قضية "خلية الصواريخ"، ومُجري التحريات بها، والمسئول أيضًا عن ضبط المتهمين البالغ عددهم 36، وذلك فى القضية رقم 396 جنايات أمن الدولة، والتي قضت المحكمة بمعاقبة 22 منهم بالسجن المؤبد، وبـ3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 متهمين؛ لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف المنشآت الحيوية ورجال الجيش والشرطة، عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة".

تولى "فايز" مسئولية جمع التحريات فى قضية "جند الشام"، وشارك فى القبض على المتهم أحمد عبدالوهاب، وقضت المحكمة بمعاقبته حضوريًا بالسجن 10 سنوات، والمؤبد غيابيًا للمتهم للثاني على محمد سمير، لإدانتهما باستهداف رجال الشرطة والجيش عن طريق زرع المفرقعات بأماكن تمركزهم.

وتم استجواب الشهيد من قبل المحامين وهيئات الدفاع فى قضايا الإرهاب التى تمت سابقًا بالمحافظة.

من أكفأ الضباط بوزارة الداخلية ومن المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية، وأنه من ضمن فرقة "المهام الخاصة" المكونة من ضباط الأمن الوطني والقوات الخاصة، ويستغرق إعدادها 3 أشهر داخل معسكرات العمليات الخاصة و3 أشهر أخرى بمدرسة الصاعقة التابعة للقوات المسلحة.

تم إطلاق اسمه على مدرسة أسيوط الثانوية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.