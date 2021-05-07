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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فلسطين

اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين في حي الشيخ جراح.. فيديو

اشتباكات عنيفة
اشتباكات عنيفة

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين في حي الشيخ جراح.

ووفقا للتقرير، دفعت الشرطة الإسرائيلية فجر الجمعة بأعداد كبيرة من عناصرها إلى مدينة القدس وخصوصا في البلدة القديمة وأغلقت الشوارع المحيطة بها والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، في حين تجدّد التوتر مساء الخميس في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية في خضمّ معركة قضائية محتدمة بشأن مصير عائلات فلسطينية مهدّدة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وكان الهلال الأحمر أعلن إصابة حوالي عشرين فلسطينيا ليل الأربعاء-الخميس في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية التي أفادت من جهتها باعتقال 11 شخصً.

لكن مساء الخميس، بعد ساعات قليلة من تعيين المحكمة العليا الإثنين موعداً لجلسة استماع جديدة في قضية العائلات المهدّدة بالإخلاء، توجه النائب الإسرائيلي اليميني عن حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير إلى حي الشيخ جراح لدعم عائلة من المستوطنين من خلال تكرار عبارة "هذا المنزل لنا" بالعبرية.
 

الفلسطينيين حي الشيخ جراح الشرطة الإسرائيلية شهر رمضان الهلال الأحمر القوة اليهودية مدينة القدس

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