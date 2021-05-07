فرد أمن يقتل زوجة شقيقه في حلوان بسبب خلافات عائلية

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على فرد أمن لاتهامه بقتل زوجة شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات عائلية في مدينة حلوان.

تلقي قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى حلوان العام بوصول ربة منزل 25 سنة، جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات نافذة في جسدها، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "فرد أمن" وهو شقيق زوج المجني عليها ، وأن خلافات عائلية السبب فى ارتكابه الجريمة ، حيث تمكن رجال المباحث من ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.