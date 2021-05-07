إبراهيم فايق: تركيز لاعبى الزمالك في المباراة يصل أحيانا لنقطة الصفر

نشر الإعلامى إبراهيم فايق تغريدة من خلال حسابه على موقع " تويتر " يعلق من خلالها على مستوى لاعبى نادى الزمالك .



وكتب ابراهيم فايق " ‏‏بحس ان مستوى تركيز لاعبى الزمالك في فترات من المباراة بيوصل أحيانا لنقطة الصفر.. ومش عارف اسباب ده ايه ".





واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصدره لقمة الدوري المصري الممتاز ، بعدما تغلب على سموحة بهدفين لهدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة ، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة المحلية.



سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقي فى الدقيقة 17 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك التعادل لسموحة مصطفى فتحي فى الدقيقة 20 ، بعدها أضاف الهدف الثاني للزمالك طارق حامد فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.



الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 44 فى قمة الدوري المصري الممتاز ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 28 فى المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.