2 أساسي وواحد احتياطي .. ملامح طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن ملامح طاقم حكام مباراة القمة رقم ١٢٢ بين الأهلي والزمالك.

يلتقي قطبي الكرة المصرية يوم الاثنين المقبل على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال المصدر ذاته أن الحكم الدولى أمين عمر مرشح بقوة ليكون حكما للساحة فى قمة الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل.

أضاف: الحكم الدولى إبراهيم نور الدين مرشح أيضا أن يكون حكما لتقنية الفيديو المعروفة ب var.



تابع : اتحاد الكرة وضع على دكة الاحتياطي الحكم الدولى محمد عادل فى حال خروج مسحة عينة أحد الثنائى إيجابية.

استطرد: تم ترشيح الحكم الدولي أمين عمر نظرا لوجوده ضمن ترشيحات قضاة الملاعب فى مونديال ٢٠٢٢ إلى جانب كونه لم يحصل على فرصة من قبل لإدارة قمة الأهلي والزمالك.

يذكر أن قطبي الكرة المصرية طالبا اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لإدارة القمة رقم ١٢٢ لكن مسئولى الجبلاية رفضوا ذلك الطرح.

