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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بينها 1782 شكوي و56 طلبًا لـ حياة كريمة

وزير التنمية المحلية: تلقينا 12 ألف رسالة من المواطنين خلال أبريل

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة فى شهر أبريل 2021 في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهري مارس وأبريل حوالى 56 شكوي وطلبا من المواطنين فيما يخص البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إطار الآليات المتكاملة للوزارة لتلقى ورصد ومتابعة ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمبادرة.

وأوضح محمود شعراوي أنه يجري تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمبادرة من خلال منصة " صوتك مسموع " عبر تطبيقات الواتس اب والفيس بوك والبريد الإلكتروني،  فضلا عن الشكاوى التي ترد من خلال مكاتب الاتصال السياسي والشئون النيابة والبرلمانية ، مضيفاً أنه يجري خلال الفترة الحالية دراسة تدشين تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية لذات الغرض.

وأضاف أنه فيما يخص مبادرة "حياة كريمة" تم الرد على 50 شكوي من الشكاوي الواردة بالتنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية ، وجارى فحص 6 شكاوي أخرى، وتضمنت الشكاوى قرى بمحافظات المنوفية والبحيرة وقنا والقليوبية والإسكندرية والأقصر وأسيوط والمنيا وكفر الشيخ والغربية والشرقية وتنوعت بين طلبات لتطوير البنية الأساسية والصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير بعض المشروعات الخدمية وإحلال وتجديد بعض المنازل فى المناطق الريفية .

وفى السياق ذاته أشار شعراوي، إلى أنه بلغ عدد الرسائل التى وردت إلى لمبادرة " صوتك مسموع " منذ إنطلاقها وحتى نهاية شهر أبريل الماضي حوالى 320 ألف و 211 رسالة منها حوالى 60 ألف و 963 شكوى تم حل عدد 58 ألف و 809 شكوي بنسبة 96.6 % وجارى حل 2154 شكوي .

وأوضح أن عدد الرسائل خلال شهر أبريل بلغ حوالى 12 ألف و266 رسالة تضمنت 1782 شكوى وتم الرد على حوالى 1362 شكوي منها وجارى حل 420 شكوي .

وقال وزير التنمية المحلية، إن أكثر الشكاوي الواردة خلال شهر أبريل فى مجال القمامة والمخلفات وبلغت حوالى 915 شكوي ثم الإشغالات 696 شكوي ومخالفات البناء 95 شكوي ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 62 شكوي وبلغ ملف الفساد 7 شكاوي .

ولفت إلى أن خدمة الواتس أب تلقت 9790 رسالة تضمنت 1461 شكوى تم حل 1137 شكوي منها بنسبة 77,8% وجاري حل 324 شكوي، لافتاً إلى أن عدد المتابعين لصفحة الفيس بوك بلغ أكثر من 16 ألف متابعا خلال شهر ابريل 2021، وتلقت الصفحة 2274 رسالة من المواطنين تضمنت 289 شكوى، تم حل 201 شكوى منها بنسبة 75%، وجاري حل 88 شكوى.

وأشار التقرير الشهري لمبادرة صوتك مسموع إلى أن خدمة البريد الالكتروني تلقت عدد 102 رسالة منها 32 شكوي تم حل 24 شكوى، وجاري حل 8 شكاوي بنسبة 75%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 217 اتصالاً تليفونياً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوي المقدمة.

 جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)  والبريد الإلكتروني [email protected]).

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