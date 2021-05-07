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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تتخطى الـ 40.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة على البلاد غدا السبت، ليعود الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وجنوب سيناء والصعيد أيضاً، خلال ساعات النهار، ويبقى معتدل ليلا.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 23، السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.

درجات الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس غدا حالة الطقس

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