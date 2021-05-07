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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزيرتي التضامن والتعاون الدولي

نائب التنسيقية يشارك في حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية

حلقة نقاشية حول قانون
حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية

شارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، والتي نظمتها البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة بجنيف عبر تقنية زوم.


شارك في الحلقة النقاشية أيضا، السفير إيهاب جمال الدين رئيس البعثة والوزيرة د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والوزيرة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومجموعة كبيرة من سفراء دول العالم بجنيف، ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية الفاعلة.
 

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وأكد النائب محمد عبد العزيز في كلمته أن تنظيم هذا النقاش ليجمع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكذلك مجلس النواب يعكس رغبة وإرادة حقيقية لنستمع إلى بعضنا بعضا من أجل أن يؤدي الحوار إلى مزيد من دور كبير للمجتمع المدني ليكون شريكا حقيقيا في التنمية  مع الحكومة.

 

كما أكد أن القانون الجديد ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ هو نقلة للأمام نحو دور فعال للمجتمع المدني فنحن في مرحلة جديدة تستهدف تحول ديمقراطي حقيقي، وما يهمنا في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان أن نرى التطبيق الأفضل للقانون ليحقق ضوابطه من ناحية وكذلك ليستفيد المجتمع المدني من مميزاته، وأن مجلس النواب سيقوم بدوره بكل تأكيد في الرقابة على تطبيق ممارسة القانون على الأرض من جانب الحكومة تطبيقا يتفق مع مميزات القانون وتسهيلاته. 


وطالب النائب محمد عبد العزيز منظمات المجتمع المدني بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تستمع دائما لوجهات نظر كل الأطراف سواء من الحكومة أو من المجتمع المدني، وبالأخص المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

الأمم المتحدة التضامن التعاون الدولي الحكومة حقوق الإنسان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجمعيات الأهلية

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