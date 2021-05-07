شعراوي: تلقينا 12 ألف رسالة بينها 1782 شكوى و56 طلبًا من المواطنين فيما يخص مبادرة حياة كريمة..حل 58 ألفا و 809 شكاوى بنسبة 96.6 %..أكثر الشكاوي الواردة خلال شهر أبريل فى مجال القمامة والمخلفات

وزير التنمية المحلية :

-يتلقى تقريرا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال أبريل الماضى

-المبادرة سيكون لها دور هام خلال الفترة المقبلة في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

-الرد على 50 شكوى من شكاوي مبادرة صوتك مسموع

-منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر أبريل الماضي تلقت حوالى 320 ألفا و 211 رسالة منها حوالى 60 ألفا و 963 شكوى

-خدمة الواتس أب تلقت 9790 رسالة تضمنت 1461 شكوى تم حل 1137 شكوي منها بنسبة 77,8%

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم .

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة فى شهر أبريل 2021 في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة " صوتك مسموع " تلقت خلال شهري مارس وأبريل حوالى 56 شكوي وطلب من المواطنين فيما يخص البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى إطار الآليات المتكاملة للوزارة لتلقى ورصد ومتابعة ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمبادرة، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التواصل مع المواطنين أثناء مراحل تخطيط وتنفيذ مشروعات المبادرة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي إلي أنه يجري تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمبادرة من خلال منصة " صوتك مسموع " عبر تطبيقات الواتس اب والفيس بوك والبريد الإلكتروني، فضلا عن الشكاوى التي ترد من خلال مكاتب الاتصال السياسي والشئون النيابة والبرلمانية ، مضيفاً أنه يجري خلال الفترة الحالية دراسة تدشين تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية لذات الغرض.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص مبادرة " حياة كريمة " تم الرد على 50 شكوي من الشكاوي الواردة بالتنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية ، وجارى فحص 6 شكاوي أخرى ، مضيفاً أن الشكاوى تضمنت قرى بمحافظات المنوفية والبحيرة وقنا والقليوبية والإسكندرية والأقصر وأسيوط والمنيا وكفر الشيخ والغربية والشرقية وتنوعت بين طلبات لتطوير البنية الأساسية والصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير بعض المشروعات الخدمية وإحلال وتجديد بعض المنازل فى المناطق الريفية .

وفى السياق ذاته أشار " شعراوى " إلى أنه بلغ عدد الرسائل التى وردت إلى لمبادرة " صوتك مسموع " منذ إنطلاقها وحتى نهاية شهر أبريل الماضي حوالى 320 ألف و 211 رسالة منها حوالى 60 ألف و 963 شكوى تم حل عدد 58 ألف و 809 شكوي بنسبة 96.6 % وجارى حل 2154 شكوي .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن عدد الرسائل خلال شهر أبريل الجارى بلغ حوالى 12 ألف و266 رسالة تضمنت 1782 شكوى وتم الرد على حوالى 1362 شكوي منها وجارى حل 420 شكوي .

وقال وزير التنمية المحلية أن أكثر الشكاوي الواردة خلال شهر أبريل فى مجال القمامة والمخلفات وبلغت حوالى 915 شكوي ثم الإشغالات 696 شكوي ومخالفات البناء 95 شكوي ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 62 شكوي وبلغ ملف الفساد 7 شكاوي .

ولفت الوزير، أن خدمة الواتس أب تلقت 9790 رسالة تضمنت 1461 شكوى تم حل 1137 شكوي منها بنسبة 77,8% وجاري حل 324 شكوي، لافتاً إلى أن عدد المتابعين لصفحة الفيس بوك بلغ أكثر من 16 ألف متابعا خلال شهر ابريل 2021، وتلقت الصفحة 2274 رسالة من المواطنين تضمنت 289 شكوى، تم حل 201 شكوى منها بنسبة 75%، وجاري حل 88 شكوى.

وأشار التقرير الشهري لمبادرة صوتك مسموع إلى أن خدمة البريد الالكتروني تلقت عدد 102 رسالة منها 32 شكوي تم حل 24 شكوى، وجاري حل 8 شكاوي بنسبة 75%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 217 اتصالاً تليفونياً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوي المقدمة.

وأشار اللواء" شعراوي" الى أن المبادرة سيكون لها دور هام وملموس خلال الفترة المقبلة في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنها غلق الشواطىء والحدائق والمتنزهات والتصدي بحزم لتناول "الشيسة" في المقاهي والكافيهات وأيضا تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح فى تمام الساعة التاسعة مساءً ، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات تتضمن تجمعات للمواطنين وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح شعراوي أن المبادرة تلقت خلال شهر رمضان كافة الشكاوي عن أي نقص في السلع والخدمات لسرعة توفيرها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأيضاً توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات.

وأشاد " شعراوى " بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين ، مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوي والعمل على حلها بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وشدد اللواء محمود شعراوي على كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع في المحافظات على التأكد من حل الشكاوي بشكل جذري، وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى، واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]).