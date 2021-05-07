ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.7 مليون طن

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٣٧، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣٠ أبريل وحتى ٦ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وألقى الحصاد الاسبوعي للزراعة، الضوء على الزيارة التي يقوم بها وزير الثروة الحيوانية السوداني "حافظ إبراهيم"، الى مصر، حيث استقبله السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحث معه سبل التعاون في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والاستزراع السمكي وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات، كما بحث معه خلال اجتماع موسع حضره وفد رفيع المستوى من الوزارتين، المشروع الاستراتيجي للحوم والتعاون في مجال مكافحة الأمراض وضبط التهريب ومنع الصيد الجائر بالإضافة إلى التعاون في مجال الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات والاستثمار والبحث العلمي وأيضا تنمية المناحل وعسل النحل، كما قام الوزير السوداني بجولة تفقدية الى معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، التابعين لمركز البحوث الزراعية، وذلك للوقوف على التطور البحثي في مجالات الصحة الحيوانية وانتاج اللقاحات والامصال البيطرية، وذلك في اطار مجالات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، حيث رافقه خلال الجولتين الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، و الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وقرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اغلاق حدائق الحيوان والارومان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات لمدة اسبوعين، وذلك التزاما بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، كما كان قد اعلن خلال هذا الاسبوع افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل، وذلك في ظل تزايد اهتمام الدولة وتوجهها بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنها بحيرة البردويل، والذي يسهم في زيادة انتاج مصر من الاسماك.

وقرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي غرفة عمليات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الأعياد، حيث تم تشكيل غرف عمليات في المديريات والادارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي على مستوى الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والمرور الميداني على الزمام لاكتشاف التعدي فور حدوثه والازاله فى المهد وإعادة الارض إلى الزراعة مرة اخري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

وأعلنت الوزارة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إصدار الموافقة التصديرية لعدد 126 ألف بيضة تفريخ كتكوت بدارى تسمين, من إحدى المنشأت الداجنه المعزوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاول مرة مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة، كما شهد هذا الاسبوع ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.7 مليون طن، منذ بداية الموسم وحتى الآن، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم.

وفي سياق متصل شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات حملات الرقابة والمتابعة والتفتيش على مواقع تصنيع وبيع وتداول الاسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة بمناسبة شم النسيم، حيث تتمثل الأولوية الأولى للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة للمواطنين، كما أطلق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلة ارشادية بيطرية توعوية بسوق الماشية في تلا بمحافظة المنوفية، ضمن القوافل والحملات التوعوية التي يقوم بها الصندوق لتوعية المربيين بأهمية التأمين على ثروتهم الحيوانية، والمزايا التي يقدمها الصندوق لهم.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 12 محافظة وهي (الشرقية، كفر الشيخ، القاهرة، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، قنا، السويس) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 275 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر ابريل وتم رصد 65 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، كما تم تحصين مليون و816 ألف و97 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم " مليون و369 ألف و10 رأس أبقار، 389 ألف و379 رأس أغنام، 57 ألف و708 رأس ماعز" حتى 28 ابريل 2021.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، استلام أكثر من ٤ آلاف عينة من الجهات الرقابية والعملاء وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات وذلك أثناء الأجازات الرسمية لإحتفالات الدولة ببعض الأعياد القومية مما ساهم في عدم توقف الصادرات الزراعية أو تعطل حركتها أثناء هذه الإحتفالات، كما اعلن المعمل شراء عدد 2 جهاز HPLC وجهاز GCMSMS لزيادة السعة الإستيعابية وتطوير وإضافة تحاليل جديدة بقسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية لتلبية احتياجات هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والأسواق الخارجية ويتم ذلك استكمالاً لخطط التطوير التي تتم بجميع أقسام المعمل، كذلك قام بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير اللازمة لجميع أقسامه حفاظاً على العاملين بالمعمل وعملاؤه.



واستعرضت الوزارة، تقريرا حول استمرار العمل في كافة محطات الإعداد و الغربلة للتقاوي، على مستوى الجمهورية، فى أيام العطلات، والذي يتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة كورونا، وذلك حفاظا على عمليات الانتاج، وتحقيق المستهدف من استلام كميات التقاوى الخام من مختلف المحاصيل الشتوية، وذلك التنسيق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، كما استقبل الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفد مجلس تصدير الصويا الأمريكى برئاسة السيد موسى وكيلة المستشار الإقليمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا بمجلس تصدير الصويا الأمريكى، يرافقه الدكتور أحمد نصر الله القائم بأعمال مدير المركز الدولى للأسماك، والدكتور ضياء القناوى استشارى الإستزراع السمكى بمجلس تصدير الصويا الأمريكى؛ لبحث أوجه التعاون فى مجال التنمية المستدامة للإستزراع السمكى فى مصر وإستخدام التكنولوجيا الحديثة فى المزارع السمكية.