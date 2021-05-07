زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكل قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.