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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

قطاع السجون
قطاع السجون

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكل قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وزارة الداخلية منح نزلاء السجون زيارة استثنائية عيد الفطر

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