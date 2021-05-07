الأردن..حالة عدم استقرار جوي تضرب أنحاء متفرقة من المملكة بداية من الأحد

يتأثر الأردن اعتبارا من الأحد، بحالة عدم استقرار جوي في مناطق متفرقة وعشوائية، وفق موقع طقس العرب.

وقال طقس العرب إن أكثر المناطق المتأثرة في الحالة الجوية المتوقعة هي المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة الأردنية وسينتج خلالها تكاثر السحب وهطول زخات من الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً.

وأضاف أن فرص الأمطار تبدأ بالتحسن مع ساعات عصر ومساء الاثنين في مناطق محدودة من المملكة، لتتسع رقعة الامطار تدريجياً يوم الثلاثاء، وتهطل زخات من الامطار في مناطق مختلفة من المملكة تشمل مناطق البادية الجنوبية والشرقية كذلك، وتكون متفاوتة الغزارة إجمالاً مع وجود شدّة غزيرة في بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح على فترات أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار، وقد تَتَرافق هذه الأمطار بتساقط زخات البَرَد ولا سيّما نهار الثلاثاء.