سوهاج تدشن حملات مسائية لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

دشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، عدة حملات مسائية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية؛ لمتابعة إلتزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال، والمولات التجارية؛ وذلك للتأكد من تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

والتي أقرتها أول أمس الأربعاء، وتحديد الساعة التاسعة مساءًا للغلق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء طهطا، وجهينة، وساقلتة، وجرجا، وطما، ودار السلام، والمنشأة، والبلينا، وحي شرق، وحي الكوثر، عدد من الحملات المسائية استهدفت المحلات، والمقاهي، والكافيهات، والمولات التجارية، للتأكد من مدى الالتزام بمواعيد الغلق المُحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين.

وأكد رؤساء الوحدات المحلية على التزام الجميع بالغلق في تمام الساعه التاسعة مساءًا، دون رصد أي مخالفات، مؤكدين على استمرار تلك الحملات بصورة يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات، مناشدا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامتهم.

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