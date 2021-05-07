بعد أزمة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة .. تعرف على دور المعهد القومي للبحوث الفلكية

يشهد العالم ويترقب خلال هذه الفترة، حركة الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة بعدما تم إطلاقه يوم الخميس من الأسبوع الماضي، حيث أصبح هذا الصاروخ هو حديث العالم، وخوف كل دولة من سقوطه عليها مما ينذر بكارثة تحل عليها.



وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" دور المعهد القومي للبحوث الفلكية في هذا الأمر، والاختصاصات المنوطة به في مجال الفلك وعلومه، وتتمثل هذه الاختصاصات في النقاط الآتية :-

- حماية الأرض من المخاطر الطبيعية، من خلال رصد وتتبع الأجسام القريبة من الأرض مثل (المذنبات ، والكويكبات ، والمخلفات الفضائية) والتي تشكل خطورة حال سقوطها بسرعة عالية واصطدامها بالأرض .



- تعيين زوايا ارتفاع الشمس على الأفق ، وتحديد وضع القمر وشدة إضاءته ومدى الرؤية الليلية.

- تجميع وتجهيز وتركيب المناظير وكافة الأجهزة الفلكية المختلفة وتدريب المتخصصين عليها .

- دراسة طبقات الجو العليا ومدى تأثيرها على على الاتصالات اللاسلكية المختلفة .

- دراسة قدرة العين على الرؤية عند مستويات الضوء المختلفة .

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- تعيين الشدة المطلقة للخطوط الطيفية واستخداماتها في مجالات التعدين والصناعة والتحليلات الطبية والتلوث البيئي .

- حساب الطاقة الكهربية المفقودة ودراسة التلوث الضوئي الصادر من العواصم والمدن الكبرى .

- التدريب على تحليل البيانات والصور المأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية والأرصاد الفلكية .

- دراسة شفافية الجو في مختلف مواقع جمهورية مصر العربية .

- نشر علوم الفلك وثقافته من خلال الرحلات لمقر المعهد ومرصد القطامية ، وتعريف هواة الفلك بعلومه .



وكان الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ الفلك بالمعهد والمتحدث الرسمي باسمه ، قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا الصاروخ الصيني قد مر على مصر خلال الثلاثة أيام الماضية .

حيث كان في سماء أسيوط وبالتحديد مركز "ديروط" يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 11 و 20 دقيقة مساءاً .

كما دخل مرة أخرى نطاق محافظة أسيوط يوم أمس الخميس الموافق 6 من نفس الشهر ، في تمام الساعة 11 مساءاً ، مؤكداً على أن المعهد يقوم برصد جميع تحركاته باستمرار ، وأنه ليس هناك خطورة على مصر منه .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسقط شرق المحيط الهندي بالقرب من "نيوزلندا" يوم الخميس الموافق 13 من الشهر الجاري ، وهو نفس اليوم الموافق لأول أيام عيد الفطر المبارك .