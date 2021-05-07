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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية توجه رسالة للإدارة الأمريكية بعد التصعيد الإسرائيلي

صدى البلد

دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة ما وصفته بأنه "تصعيد إسرائيلي خطير ومتواصل" في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين.

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته المستمرة على المواطنين سواء في الشيخ جراح أو من خلال عمليات القتل اليومية وآخرها ما جرى اليوم على حاجز سالم وخرقه لقواعد القانون الدولي، ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا.

وأشار أبو ردينة في هذا الصدد إيضا إلى استمرار التوسع الاستيطاني في كل الاراضي الفلسطينية المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية.

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وقال: "نحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وتابع أبو ردينة: "نحث الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".

وفي وقت سابق اليوم، استشهد فلسطينيين اثنين وجرح ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي عند معبر سالم قرب جنين، شمال الضفة الغربية.

يأتي ذلك وسط استمرار المواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، حيث يتعرض عشرات الفلسطينيين لخطر الطرد بعد معركة قانونية طويلة مع مستوطنين يحاولون الاستيلاء على عقارات في الحي.

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