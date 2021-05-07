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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة خمسة أيام.. تحويلات مرورية من ميدان الرماية إلى طريق الإسكندرية الصحراوي

خدمات مرورية
خدمات مرورية

أعلنت وزارة الداخلية عن غلق كلى لطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى الإتجاه القادم من ميدان الرماية إتجاه الإسكندرية.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، للقيام ببعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوى تحديداً فى المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى.

الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق (القاهرة/الإسكندرية) الصحراوى فى الإتجاه القادم من ميدان الرماية إتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتى مناطق المهندسين كار، لمدة (5 أيام) إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 7/5/2021 وحتى الساعة الثانية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2021.. دون تعطيل حركة المرور.

على أن يتم إجراء التحويلات المرورية للمركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق إسكندرية الصحراوى أو الصعود أعلى الطريق الدائرى يكون خط سيرها كما يلى:
➢ إستكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب من (300) متر ثم الدخول يميناً إتجاه شارع البرنسيسة.
➢ السير بشارع البرنسيسة حتى تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يساراً بشارع حدائق الأهرام القديمة وإستكمال السير به حتى تقاطعه مع شارع (أنور السادات).
➢ السير يساراً بشارع أنور السادات وصولاً حتى طريق (القاهرة/ إسكندرية) الصحراوى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال وإستكمال السير به إتجاه الإسكندرية أو إتجاه المطلع المؤدى إلى أعلى الطريق الدائرى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وزارة الداخلي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ميدان الرماية التحويلات المرورية مرور الجيزة الأعمال الانشائية

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