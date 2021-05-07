العراق يطلق رحلة استثنائية جديدة لنقل مواطنيه العالقين في الهند

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عن انطلاق الرحلة الاستثنائية الثانية التي سينفذها الناقل الوطني الى الهند والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية قريبا.



وستنفذ وزارة النقل العراقية رحلة الإجلاء بواسطة الناقل الوطني إلى الهند، والمخصص لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الأراضي الهندية.



من جانبه، أكد مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، كفاح حسن، أن "على المسافرين الذين سيتم اجلاؤهم في الموعد المذكور أن يصطحبوا معهم فحص PCR الذي يثبت عدم اصابتهم بالوباء، والالتزام بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة التي تنص على الحجر لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم إلى الاأراضي العراقية".





وكانت وزارة النقل قد أعلنت يوم الاثنين (3 مايو 2021)، عن انطلاق اولى رحلاتها الجوية المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند.



وذكرت الوزارة في بيان لها إنها سيرت أولى رحلاتها الاستثنائية الى جمهورية الهند لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الاراضي الهندية.



وقال المدير العام للشركة لعامة للخطوط الجوية العراقية أن "هذه الرحلة تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية، كما وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء".



فيما بعد، أعلنت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة، ربى فلاح، عن تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا لعراقيين عائدين من الهند.



وأضافت أنه "تم اخذ مسحات من كل الوافدين وحجرهم في احدى فنادق بغداد وظهرت نتائج الفحص 82 اصابة موجبة من اصل 399 وتبينت الاصابة بفيروس كورونا السلالة القديمة وليست السلالة الهندية"، موضحة أنه "لم تظهر اي سلالة غريبه بالمسحات".



يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، قرر يوم الثلاثاء (4 مايو 2021)، منع السفر من وإلى الهند حتى إشعار آخر.