عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يطلق رحلة استثنائية جديدة لنقل مواطنيه العالقين في الهند

صدى البلد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عن  انطلاق الرحلة الاستثنائية الثانية التي سينفذها الناقل الوطني الى الهند والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية قريبا.

وستنفذ وزارة النقل العراقية رحلة الإجلاء بواسطة الناقل الوطني إلى الهند، والمخصص لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الأراضي الهندية.

من جانبه، أكد مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، كفاح حسن، أن "على المسافرين الذين سيتم اجلاؤهم في الموعد المذكور أن يصطحبوا معهم فحص PCR  الذي يثبت عدم اصابتهم بالوباء، والالتزام بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية  ووزارة الصحة التي تنص على الحجر لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم إلى الاأراضي العراقية".

العراق يقرر إيقاف التعليم الحضوري ومنع السفر من وإلى الهند لوقف انتشار كورونا

إعلان حظر التجوال الشامل في العراق 10 أيام



وكانت وزارة النقل قد أعلنت يوم الاثنين (3 مايو 2021)، عن انطلاق اولى رحلاتها الجوية المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند.

وذكرت الوزارة في بيان لها إنها سيرت أولى رحلاتها الاستثنائية الى جمهورية الهند لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الاراضي الهندية.

وقال المدير العام للشركة لعامة للخطوط الجوية العراقية أن "هذه الرحلة تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية، كما وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء".

فيما بعد، أعلنت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة، ربى فلاح، عن تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا لعراقيين عائدين من الهند.

وأضافت أنه "تم اخذ مسحات من كل الوافدين وحجرهم في احدى فنادق بغداد وظهرت نتائج الفحص 82 اصابة موجبة من اصل 399 وتبينت الاصابة بفيروس كورونا السلالة القديمة وليست السلالة الهندية"، موضحة أنه "لم تظهر اي سلالة غريبه بالمسحات".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، قرر يوم الثلاثاء (4  مايو 2021)، منع السفر من وإلى الهند حتى إشعار آخر.

انتشار كورونا منظمة الصحة العالمية السلطات العراقية الصحة العالمية العراق كورونا الاجراءات الوقائية

موضوعات متعلقة

أمريكا توافق على مغادرة موظفيها غير الطارئين من الهند بسبب كورونا

كورونا يفتك بالبلاد.. الهند تسجل 382 ألف إصابة و3780 وفاة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

وزير النقل يعلن التشغيل التجريبي لكوبرى جرجا اعلي السكة الحديد في سوهاج

صلاة التسابيح .. تكفر جميع ذنوبك.. اعرف كيفيتها وفضلها

هات فلوس لادبحك.. أهالي كفر المنفي يروون كواليس ذبح عاطل لوالده

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى.. تلقي ورصد 106 آلاف شكوى واستغاثة خلال الشهر

خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع يقع فيه الكثيرون بعد رمضان

حفيد والي مصر والمليونير الحافي يتصدران قائمة أغنياء مصر سنة 1920

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد أين يحوم الصاروخ الصيني فوق الأرض في هذه اللحظة؟

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

صاحب فرن يذبح زوجته وأبناءه الخمسة ويحاول الانتحار في الفيوم

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

بينها دولة عربية.. خريطة محتملة لمناطق سقوط الصاروخ الصيني التائه

دعاء اخر جمعة فى رمضان

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ