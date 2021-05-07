محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائمة اللاعبين المرشحين، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر أبريل.

وخلت قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، من النجم المصري محمد صلاح.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي:

ألسكندر أرنولد “ ليفربول” - ستيوارت دالاس “ ليدز يونايتد” - ماسون جرينوود “ مانشستر يونايتد” - كيليتشي إيهيناتشو “ ليستر سيتي” - خيسي لينجارد “ وست هام” - ماتيوس بيريرا “ وست بروميتش”- ألان ماكسيمين “ نيوكاسل” - كريس وود “ بيرنلي”.

يذكر أن محمد صلاح شارك مع ليفربول في 4 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، خلال شهر أبريل، سجل خلالهم 3 أهداف.

ويحتل محمد صلاح وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام متصدر الترتيب بـ 21 هدفا.

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول، لمواجهة ساوثهامبتون، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون، للحفاظ على حظوظه، إنهاء الدوري الإنجليزي في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.