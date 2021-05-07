مبادرات إنسانية.. الخدمات الأمنية على الطرق تقدم وجبات إفطار للصائمين

واصل رجال الشرطة بالخدمات والأقوال والإرتكازات الأمنية المنتشرة على مستوى الجمهورية توزيع وجبات على الصائمين على الطرق والمحاور الرئيسية.

ولاقت تلك المبادرة إستحساناً من المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الذين يتصادف مرورهم بالخدمات الأمنية فرحتهم بالإفطار، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وتطوير إستراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتنميتها وتوطيدها.

يأتي ذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بالمناسبات الدينية والمحافل الإجتماعية المختلفة، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين ، وإستمراراً لتفعيل الدور الإنسانى والإجتماعى لوزارة الداخلية ومشاركةً من الوزارة إحتفالات المواطنين بشهر رمضان المعظم.