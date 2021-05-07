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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع تنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة

صدى البلد

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة بـين جهاز شئون البيئة ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعـة لـوزارة البيئـة وشركة خدمات المشروعات PSC وحديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، بتمويل من صندوق حماية البيئة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قيام الوزارة بتشجيع كافة المبادرات والمشروعات التى تدعم وتساعد على الحفاظ على البيئة المصرية ومن ضمن هذه المشروعات مشروعات الطاقة الحيوية واستخدام الوقود الأنظف فى شتى المجالات خاصة استخدام الغاز الحيوي وذلك محاولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والطاقة الغير متجددة وتقليل نسبة الكربون والعالقات الموجودة فى الهواء.

وأشارت وزيرة البيئة أنه من هذا المنطلق وتماشيا مع توجه الدولة واستراتجية مصر 2030 الخاصة بالطاقة سيتم إنشاء تلك الوحدة بحديقة حيوان الجيزة لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى والحد من التلوث، كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لمؤسسة الطاقة الحيوية على دعم مشروعات وحدات البيوجاز التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى دمج تلك الوحدات فى مبادرة حياة كريمة والتى تم إطلاقها من قبل فخامة رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور على أبو سنة مساعد الوزيرة للمشروعات والرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية  على أن مشروع وحدة الغاز الحيوي بحديقة الحيوان بالجيزة يعد الأول من نوعه فى مجال حدائق الحيوان ومن المشروعات الرائدة من الناحية الاقتصادية والبيئية، كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للدكتور على أبو سنة على فترة توليه رئاسة المؤسسة خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة التى تم تقديمها من قبل المؤسسة متمنية التوفيق للدكتور أحمد فاروق البري على توليه المؤسسة خلال الفترة المقبلة.

وقد وقع البروتوكول كل من الدكتورة إيناس محمد أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور طلعت عبد القـوي الأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة والسيد المهندس محمد السبخي رئيس مجلس الادارة شركة خدمات المشروعات (PSC  ) والسيد اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان وذلك بالمركز البيئي الثقافى التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

تتضمن بنود البروتوكول قيام مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة باختيار التكنولوجيا المناسبة لكمية ونوعية المخلفات المتاحة بالحديقة بما يضمن استخدامها لانتاج الغاز الحيوي اللازم لتوفير جزء من الانارة اللازمة لبيت الزواحف بالحديقة، كما يتم تقديم الدعم الفنى المطلوب لتنفيذ الوحدة والإشراف الكامل على كافة أنشطة المشروع، كما تقوم المؤسسة بتقديم التدريب اللازم على تشغيل وصيانة وحدة الغاز الحيوي المنفذه لعمال الحديقة المسئولين عن التغذية والتشغيل والصيانة، إضافة إلى توفير تمويل وقدره (300 الف جنيه) كمساهمة مادية من صندوق حماية البيئة.

كما يتضمن بروتوكل التعاون قيام شركة خدمات المشروعات PSC باستيراد المخمر وخزان الغاز، والالتزام بتوفير الدعم المالي للقيام ببعض بنود الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع، كما تقوم الشركة بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية بعمل دليل لتركيب وتشغيل الوحدة.

وتلتزم الادارة المركزية لحدائق الحيوان بتوفير المساحة المطلوبة لتنفيذ الوحدة فى أقرب نقطة تجميع للمخلفات داخل الحديقة، وتوفير الحد الأدنى من مدخلات وحدة الغاز الحيوي اليومية بما لا يقل عن 250 – 700  كجم مخلفات حيوانات يوميا لضمان استدامة تشغيل الوحدة بالقدرة والكفاءة المطلوبة، إضافة إلى جمع المخلفات من كافة أرجاء الحديقة وتغذية الوحدة يوميا بالشكل والكيفية التى سيتم تدريب العاملين عليها.

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