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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الإسماعيلية اليوم الجمعة

صدى البلد

 

أعلنت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، عن الأسعار الإسترشادية بشعبة الخضر والفاكهة برئاسة جلال الطاهر وسكرتير عام الغرفة، وذلك لالتزام التجار بقائمة الأسعار اليوم الجمعة.

محافظ بورسعيد يشدد على توفير السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة

 

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في الأسواق.. فيديو


تضمنت قائمة الأسعار للخضر على النحو التالي: تراوح سعر البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والبصل بأنواعه من 3.50 إلى 6.50 جنيه، وسعر طماطم فرز 1، 2 من 2.50 إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد، الكوسه من 8 إلى 12جنيهات وذلك لقلة الكميات المعروضة بالسوق، أما عن الجزر تراوحت أسعاره من 3.50 إلى 5 جنيهات، الفلفل الرومي والشطة من 5 إلى 8 جنيهات، الباذنجان الرومي والعروس تراوحت أسعاره من 5 إلى 8 جنيهات، أما البسلة من 6.50 إلى 8 جنيهات، وسعر السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، أما عن سعر الخيار تراوحت أسعاره من 6.50 إلى 8 جنيهات.
بالنسبة لأسعار الفاكهة جاءت على النحو التالي:
تراوح سعر الخوخ السكري من 12 إلى 15 جنيه للكيلو، والبلدي من 10 إلى 12 جنيهات، أما الموز من 9 إلى 12 جنيه، وسعر الشهد من 5 إلى 6.50 جنيهات، والبرتقال البلدي من 5 إلى 6.50 جنيهات، أما الجوافة من 10 جنيهات إلى 12 للكيلو، واليوسفي موركيت من 10 إلى 12 جنيه، أما الفراولة من 8 إلى 10 جنيهات، وأخيرًا البطيخ من 25 إلى 50 جنيه وذلك حسب الحجم.
جاء ذلك بناءً على توجهات النائب أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بضرورة التزام التجار بالأسعار الإسترشادية ومحاسبة المخالفين.
 

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