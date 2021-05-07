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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: امرأة من 3 مصابات بـ كورونا مهددة بتلف الرئة

دراسة: امرأة من 3
دراسة: امرأة من 3 نساء مهددة بـ التهاب كورونا الرئوى الحاد

توصلت دراسة حديثة إلى أن امرأة من كل 3 نساء مصابات بـ التهاب كورونا الرئوي معرضة لخطر تلف الرئة.

وفقًا لدراسة نُشرت في The Lancet Respiratory Medicine عاد معظم المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب عدوى فيروس كورونا إلى صحتهم الكاملة ، لكن واحدًا من كل ثلاثة قد يصاب بتلف في الرئة حتى بعد عام .

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تأثير كورونا على الرئة

 ووفقا لما ذكره موقع “ thehansindia ” يتم إدخال الأشخاص إلى المستشفى بشكل شائع بسبب عدوى فيروس كورونا عندما تصيب الرئتين - يُطلق عليه التهاب الرئوي كورونا أو التهاب رئوي كوفيد. 

وأظهرت الدراسة أنه حتى بعد عام، تم تقليل قياسات المرضى لوظائف الرئة في ثلث المرضى، لا سيما مدى كفاءة نقل الأكسجين في الرئتين إلى الدم، تم العثور على هذا في كثير من الأحيان في النساء أكثر من الرجال.

في حوالي ربع المرضى، أظهرت الأشعة المقطعية أنه لا تزال هناك مناطق صغيرة من التغيير في الرئتين ، وكان هذا أكثر شيوعًا في المرضى الذين يعانون من تغيرات رئوية أكثر حدة في وقت دخول المستشفى.

نتائج الدراسة البريطانية

وجد باحثون من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة ببريطانية أن حوالي 5 في المائة من المرضى ما زالوا يعانون من ضيق التنفس، و"يبدو أن غالبية المرضى الذين يعانون من التهاب كورونا الرئوي الحاد قد تعافوا تمامًا، على الرغم من أن هذا استغرق عدة أشهر بالنسبة لبعض المرضى.

 كانت النساء أكثر عرضة لانخفاضات مستمرة في اختبارات وظائف الرئة وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لفهم ما إذا كان هناك فرق بسبب الجنس، و قال مارك جونز ، الأستاذ المشارك في طب الجهاز التنفسي في الجامعة: "فرق محدد في كيفية تعافي المريض".

الآفاق المستقبلية

وأضاف جونز: "نحن أيضًا لا نعرف حتى الآن ما سيحدث بعد مرور 12 شهرًا وسيحتاج هذا إلى دراسة مستمرة".

عمل الفريق مع متعاونين في ووهان ، الصين ، للتحقيق في التاريخ الطبيعي للشفاء من التهاب كورونا الرئوي الحاد  حتى عام واحد بعد العلاج في المستشفى. 

وتم تحديد 83 مريضًا بعد خروجهم من المستشفى بعد الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد نتيجة فيروس كورونا وتمت متابعتهم بعد ثلاثة وستة وتسعة واثني عشر شهرًا، يقدم البحث دليلاً على أن المتابعة التنفسية الروتينية للمرضى الذين يعانون من التهاب  كورونا الرئوي ضرورية. 

كما يسلط الضوء على الحاجة إلى استكشاف استراتيجيات العلاج ، بما في ذلك دور برامج التمرين لمنع تطور تغييرات الرئة ذات الصلة بـ فيروس كورونا على المدى الطويل

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