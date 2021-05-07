حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية ومروجي المواد المخدرة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت (دائرة مركز شرطة طامية) .

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حيث تم ضبط (3 قطع سلاح نارى – قطعة سلاح أبيض) وضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة ، بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ (207) حكم قضائى متنوع وضبط (1) متهم مطلوب ضبطه فى إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط متاجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .