مسلسل كله بالحب الحلقة 25.. مواجهة صبحي لـ شهد بخيانتها

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة حيث قام صبحي المحامي “سامر المصري” بمواجهة شهد “نور قدري” بخيانتها لزوجها كاراكيبو “مصطفى درويش” مع طارق، “أحمد السعدني”، وإتفاقها ضد شقيقتها إلهام “صابرين”.

ووعدها صبحي المحامي إنه لن يكشف سرها، ولكنه قام بتسجيل كل إعترافتها حيث أكدت إنها بالفعل على علاقة بطارق وإنها تريد أن تستولي على فيلا شقيقتها الهام.

كما عاد شربيني، يوسف عثمان إلى أصدقاء السوء مجدداً ومن المتوقه إنه سوف يقوم بالعب القمار بعدما وعد شقيقته دهب “زينة” بالابتعاد عن هذا الطريق.

مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.