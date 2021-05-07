عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كله بالحب الحلقة 25.. مواجهة صبحي لـ شهد بخيانتها

مسلسل كله بالحب
مسلسل كله بالحب

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة حيث قام صبحي المحامي “سامر المصري” بمواجهة شهد “نور قدري” بخيانتها لزوجها كاراكيبو “مصطفى درويش” مع طارق، “أحمد السعدني”، وإتفاقها ضد شقيقتها إلهام “صابرين”.

 

ووعدها صبحي المحامي إنه لن يكشف سرها، ولكنه قام بتسجيل كل إعترافتها حيث أكدت إنها بالفعل على علاقة بطارق وإنها تريد أن تستولي على فيلا شقيقتها الهام.

كما عاد شربيني، يوسف عثمان إلى أصدقاء السوء مجدداً ومن المتوقه إنه سوف يقوم بالعب القمار بعدما وعد شقيقته دهب “زينة” بالابتعاد عن هذا الطريق.

مسلسل كله بالحب الحلقة 24.. شهد تخون زوجها مع طارق

ريم البارودي تنتهي من تصوير كله بالحب

مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.

 

 

 

 

الفنانة زينة مصطفى درويش احمد السعدنى نور قدري ريم البارودى يوسف عثمان مسلسل كله بالحب مسلسل “كله بالحب”

ترشيحاتنا

وزير النقل يعلن التشغيل التجريبي لكوبرى جرجا اعلي السكة الحديد في سوهاج

صلاة التسابيح .. تكفر جميع ذنوبك.. اعرف كيفيتها وفضلها

هات فلوس لادبحك.. أهالي كفر المنفي يروون كواليس ذبح عاطل لوالده

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى.. تلقي ورصد 106 آلاف شكوى واستغاثة خلال الشهر

خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع يقع فيه الكثيرون بعد رمضان

حفيد والي مصر والمليونير الحافي يتصدران قائمة أغنياء مصر سنة 1920

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد أين يحوم الصاروخ الصيني فوق الأرض في هذه اللحظة؟

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

صاحب فرن يذبح زوجته وأبناءه الخمسة ويحاول الانتحار في الفيوم

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

بينها دولة عربية.. خريطة محتملة لمناطق سقوط الصاروخ الصيني التائه

دعاء اخر جمعة فى رمضان

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ