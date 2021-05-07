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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسرة مجلة البيت تحتفل بالمتحف القومي للحضارة بحضور شخصيات بارزة

صدى البلد

 استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط أعضاء من أسرة تحرير مجلة البيت والتى أقامت إفطارا فى المطعم المكشوف بالمتحف يوم الثلاثاء ٤ مايو .

 حيث حضر عدد من الشخصيات العامة مثل  كرم جبر والأستاذ عبد المحسن سلامة والدكتور زاهى حواس .

وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف بأن الأستاذة سوسن مراد رئيسة تحرير المجلة قامت بتكريم عدد من الأثريين والمرممين والإداريين بهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية على مابذلوه من جهد خلال الفترة الماضية للإرتقاء بالمتحف وإبراز الحضارة المصرية فى أبهى صورها .

 وأضاف الدكتور غنيم فى حديثه مع السادة الضيوف عن دور المتحف الهام فى الحفاظ على التراث المصرى باعتباره تراث إنسانى لايخص مصر فقط وإنما العالم أجمع .

 وكذا تحدث عن أنشطة المتحف المختلفة الثقافية والترفيهية والعلمية والبحثية وفلسفة العرض المتحفى بأحدث التقنيات فى العالم .. مما جعله متحف يقوم بأدوار متعددة ومتميزة تصب فى خدمة المجتمع وتعزز دوره الإقليمى والدولى .

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المتحف القومي للحضارة المصرية مجلة البيت

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