اتحاد الكرة يرد علي فرج عامر بشأن إعادة مباراة الزمالك وسموحة

رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، إعادة مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى الممتاز.

كان الفارس الابيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تغلب على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس فى الدورى الممتاز.

وسبق أن رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة طلب نادى بيراميدز والزمالك بإعادة المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

يذكر أن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة طالب بإعادة مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري مع الزمالك، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سموحة يطالب بإعادة المباراةً التي أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز وإيقاف الحكم محمد الحنفي لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد نادي الزمالك في بداية المباراة".