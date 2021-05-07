رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى.. تلقي ورصد 106 آلاف شكوى واستغاثة خلال الشهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر إبريل 2021، وموقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وذلك من خلال تقرير عرضه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للوزارات وكافة الجهات المعنية، المتعاونة مع منظومة الشكاوى؛ لحرصهم على الإسراع بحل مشكلات المواطنين.

من جانبه، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه في إطار حرص والتزام الحكومة بتيسير سبل تلقى شكاوى المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية والتفاعل معها في مختلف المجالات، فقد تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 106 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر إبريل 2021، لافتا إلى أنه تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة بجميع الجهات المعنية.

وخلال عرضه، نوّه الدكتو طارق الرفاعي إلى انتهاء المنظومة من مراجعة 100 ألف شكوى وطلب، حيث تم توجيه 83 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 17 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيرا إلى أن نصيب الوزارات من هذه الشكاوى بلغت نسبته 78% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 15%، والجامعات 1.5%، والجهات والهيئات الأخرى 5.5%.

كما أشار مدير المنظومة إلى قيام فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم، والنقل، نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى وحسمها خلال هذا الشهر، كما حققت محافظات: القليوبية، والبحيرة، والقاهرة، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وأسيوط، والدقهلية، والفيوم، ودمياط، والغربية، نسب إنجاز مرتفعة خلال الشهر.

وأضاف أن جامعات: الزقازيق، والمنيا، والمنوفية، والقاهرة، وعين شمس، والمنصورة، والإسكندرية، وأسوان، والفيوم، وبنها حققت معدلات عالية في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفي السياق نفسه، حقق كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، وجهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف؛ نسب إنجاز مرتفعة خلال إبريل الماضى.