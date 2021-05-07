رجل يعثر على ضفدع بحجم رضيع.. صور

عثر رجل قروي على ضفدع، بحجم طفل رضيع بالقرب من عاصمة دولة جزر سليمان، هونيارا.

وفقًا لما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية قال القروي جيمي هوجو إنه كان يصطاد خنازير برية عندما عثر على الضفدع.

وأضاف الرجل القروي صاحب مصنع الأخشاب والبالغ من العمر 35 عامًا أنه أكبر ضفدع رآه على الإطلاق في حياته.

وتظهر صور الضفدع الغريب الذي ترك الناس في صدمة كبيرة وهو يجلس على ركبة الرجل القروي فيتضح مدى كبر حجمه الذي يغطي فخده بالكامل.

ويغطي أيضًا الضفدع الكبير في إحدى الصور نصف جسم الطفل من الرأس إلى القدمين.

وتابع الرجل القروي أن الضفدع مات بالفعل بعدما أمسك به ثم أكله أهل القرية مع بعضهم.

ويطلق على هذا النوع من الضفادع اسم “كورنوفر غوبيي” وهو واحداً من أكبر الضفادع في العالم.

وانخفضت أعدادهم في السنوات الأخيرة بسبب قطع الأشجار وتوسع المستوطنات المجتمعية في موطنها الطبيعي.

وغالبًا ما تتضرر بشرتهم الحساسة من المواد الكيميائية المنظفة التي يستخدمها البشر في غسل الملابس في الجداول المجاورة.