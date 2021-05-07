مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية للفنانين بعد الإصابة بـ كورونا

أصيب عدد كبير من النجوم بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، مع دخول الموجة الثالثة من الفيروس، ويستعرض صدى البلد تطورات الحالة الصحية لهؤلاء الفنانين.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كشف أحمد العوضي لصدى البلد عن تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ياسمين عبد العزيز.

وقال العوضي إن حالته الصحية مستقرة، وأنه يخضع للعزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وعلم صدى البلد أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوع.

وتخضع ياسمين للعزل المنزلي حيث كانت تعاني في أول ثلاثة أيام من تعب شديد وإرهاق وارتفاع في درجة حرارتها.

كما عانت أيضا من تكسير شديد في الجسم وهو ماجعلها تتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة وتمكث في البيت.

بعد إيجابية ياسمين قام أحمد العوضي هو الآخر بمسحة طبية في اليوم التالي فكانت النتيجة إيجابية أيضا.

هشام المليجي

أعلنت الفنانة رانيا شاهين، إصابة الفنان هشام المليجي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رانيا من خلال حسابها الرسمي على السوشيال ميديا “جاري العزيز وصديقي وزميلي والممثل المكافح المظلوم الشاطر المحترم الي بيركن ويقفل ع عربيتي ع طول ...الطيب واخويا...جاله كورونا ارجو من الناس انها تدعي له لانه طيب جدااا وتعبان جدااا .. هشام المليجي”.

نادية العراقية

كشف مقربون من الفنانة نادية العراقية، دخولها في حالة حرجة، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخولها على إثرها للعناية المركزة.

وأوضح المقربون من نادية العراقية، أن نسبة الأكسجين لديها 30 بالمائة، ما تطلب دخولها العناية المركزة، مطالبين الدعاء لها لأنها في حالة صحية حرجة.

يأتي ذلك بعد ما ضربت عدة أزمات صحية، الفنانة نادية العراقية، بدأت بـ نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هي وباقي أسرتها، إذ كتبت عبر حسابها: «يلا كملت .. برد شديد حساسيه في الصدر البيت كله تعبان».

وأكدت نادية العراقية، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، هي وباقي أسرتها، فكتبت: «هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جت له كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك اطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرّصو الموضوع خطير».

قال أدهم محروس، ابن الفنانة نادية العراقية: إن والدته أصيبت بفيروس كورونا، وحدثت لها مضاعفات صحية نتيجة لذلك نقلت على إثرها إلى مستشفى عزل بالهرم.

وأوضح ابن الفنانة نادية العراقية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، تفاصيل الحالة الصحية لوالدته قائلا إنها مصابة بفشل في وظائف الرئة، والتهاب بكتيري، وانخفاض نسبة الأكسجين.

وأشار أدهم محروس، إلى أن حالة والدته حرجة بنسبة كبيرة، وفي حالة استمرار انخفاض نسبة الأكسجين سيضطر الأطباء إلى وضعها على جهاز تنفس بصورة دائما، لكنها تستقر من آن لآخر حاليا.

وأكد أن نقابة المهن التمثيلية ممثلة في النقيب أشرف زكي تواصل مع الأسرة ويحاولون تقديم المساعدة لكن لم يتخذوا أي خطوة حتى الآن.

وقال أدهم محروس إن والده متكفل بمصاريف علاج والدته كاملة، ووصلت تكلفة العلاج حتى أمس حوالي 21 ألف جنيها والرقم في ازدياد، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى البقاء في المستشفى لمدة لا تقل عن 15 يوما.

وأوضح ابن الفنانة نادية العراقية أن إصابة والدته بكورونا، جاءت بعد أيام من إصابتها بجلطة في عينيها لأنها مريضة سكر، لكن هذه الحالة استقرت بالعلاج وعينها سليمة حاليا.

أعلن حساب على موقع فيسبوك باسم فاتن فتحي، تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بعد أيام من إعلانها إجراء الجراحة الرابعة في عينيها، وإصابتها بنزيف حاد.

وكتبت ابنة الفنانة نادية العراقية قائلة:" أنا مي .. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين.. أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي".

سمير غانم ودلال عبد العزيز

كشف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى.

وقال أشرف زكى لـ “صدى البلد” إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرا خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعد الأزمات الصحية فى الكلى بينما تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أيضا ونطلب الدعاء لهما وخروجهما من المستشفى فى وقت قريب.

علم “صدى البلد” أن النجمة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوعين وكانت تخضع للعزل المنزلي إلا أن حالتها تدهورت منذ خمسة أيام، واضطررت للدخول إلى مستشفى العزل، كما أصيب النجم سمير غانم بالفيروس وتدهورت حالته ليضطر للدخول إلى مستشفى العزل هو الآخر.

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

كتب أحمد إبراهيم : “ايجابي كورونا.. الحمد لله ربنا يحفظكم.. دعواتكم”.