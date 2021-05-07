برلمانية: مشروع تنمية الأسرة المصرية يساعد على انتهاء عصر الزيادة السكانية

أشادت النائبة مني عبدالله، عضو مجلس النواب ،بحرص رئيس الجمهورية، على متابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أولا بأول، مؤكدة على أن الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" في الأساس هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء عصر الزيادة السكانية، فضلا عن الارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

وأوضحت عبدالله، خلال البيان الصادر لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات طويلة لمواجهة القضية السكانية وقد كلف الحكومة بالإسراع في وضع خطة قوية لمجابهة النمو السكاني المطرد، الذي يعتبر من أهم المعوقات أمام الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن برنامج تنمية الأسرة المصرية يعتبر من البرنامج المبتكرة ، التي تركز في الأساس على نجاح مشروع تكافل وكرامة والذي نفذ خلال الشهور الماضية ولاقي قبولًا والتزامًا مجتمعيًا كبيرًا بين المواطنين والمؤسسات.