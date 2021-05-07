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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لاندكروزر 2022

تويوتا لاندكروزر 2022 تحصل على نسخة رياضية .. صور

تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر 2022 ستحصل على نسخة رياضية

نقترب من لحظة تدشين تويوتا لاندكروزر 2022 الجيل الجديد و الذي سيتم خلال الأسابيع القادمة، تتكاثر التقارير عن احتمالية تقديم نسخة رياضية جديدة للسيارة ضمن فئاتها، والآن نرى تصميماً تخيلياً لهذه السيارة من Carbuzz.

تسربت أول صور واقعية تكشف عن تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً والتي أتت بتغييرات ليست جذرية مقارنة بالجيل الحالي، ونرى تحديثات خارجية متعددة مع وضع جهد خاص في تصميم غطاء المحرك، مع جناح أطول على السقف ومصابيح خلفية بارزة محيطة بالجوانب، مع توفر جنوط 17 إلى 20 بوصة .

 

وقد صدرت تصريحات رسمية منذ أسابيع من المتحدث باسم تويوتا في أستراليا، بأنه لا يوجد أي مانع من حصول لاندكروزر وهايلكس على فئة جازو ريسينج GR الرياضية، ما يلمح إلى أن الشركة تدرس ذلك بالفعل خاصة أن هايلكس GR تم تسجيل ملكيتها التجارية مؤخراً وتؤكد المصادر أنه جاري حاليا العمل عليها .

و من المتوقع ان تستمد  تويوتا لاندكروزر 2022  قوتها بمحرك V6هجينة سعة 3.5 لتر،ومن المتوقع أن يتم توفير محرك ديزل تربو بست إسطوانات سعة 3.3 لتر ، ومن المتوقع أن يتصل المحرك الهجين بناقل حركة اوتوماتيكي بـ10 سرعات، ولكنه يولد قوة 416 حصان ، 600 نيوتن .

ستأتي تويوتا لاندكروزر 2022 بتغييرات في الداخلية، و كونسول أوسط جديد وشاشة تابلت لمسية لنظام المعلومات الترفيهية، مع تقنيات مساعدة للسائق أكثر تطوراً.

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