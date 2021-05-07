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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

محطات الوقود

لماذا يجب إطفاء محرك السيارة داخل محطة البنزين

حريق في محطة بنزين
حريق في محطة بنزين

 لا توجد محطة وقود في العالم تخلو من اللافتات والعبارات  التحذيرية للمطالبة بإطفاء المحرك  وعدم استخدام الهاتف المحمول وبالطبع الامتناع عن التدخين، ويعد المطالبة بإطفاء المحرك  أثناء ملء الخزان بالوقود أحد أهم هذه التحذيرات، فهل إطفاء محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود صحيح وما الخطورة التي يمثلها هذا الأمر هذا ما سنتناوله في هذا الموضوع. 

 

حالات اشتعال السيارات في محطات الوقود ليست نادرة حول العالم، إلا أنه يمكن حدوثها خاصة في حال ارتفاع درجات الحرارة الكبير في الصيف، لذلك ينصح دائماً بالحرص على إطفاء محرك السيارة أثناء التواجد في محطات الوقود للحفاظ على سلامتك وسلامة الجميع.

 

السبب الرئيسي والخطير للتحذير من تشغيل المحرك أثناء تعبئة الوقود، هو الحركة الكهربائية الدائمة الصادرة من الكويل ثم إلى البواجي، وفي بعض الحالات، قد يوجد تهريب في هذه الدائرة الكهربائية.

 

وأجاب خبراء السيارات أنه يجب بالفعل إطفاء المحرك أثناء تعبئة الوقود، وذلك لأنه أثناء التزود بالوقود يحدث تحريك للأتربة والشوائب داخل الخزان، مما يجعل طرمبة البنزين تسحبها، وهو ما قد يؤدي إلى انسداد الفلتر أو حتى تلف طرمبة البنزين.

 

وبالطبع محطة الوقود متشبعة ببخار البنزين المنتشر حول طرمبات البنزين، وبالوقت نفسه فإن سيارتك تسرب الكهرباء، وهو خليط إذا جمعته قد يؤدي إلى حريق في سيارتك والمحطة وقد يودي بحياتك وحياة الآخرين حال وقوع انفجار لا قدر الله.

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