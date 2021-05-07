٢٤ سفينة حركة تداول موانئ بورسعيد اليوم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MILLAC وجنسيتها جزر القمر ويبلغ طولها 96 متراً بغاطس 7.3 متر وذلك لتفريغ 5900 طن رخام بالميناء .

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة.

شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين . اقرا أيضا

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .