لحق بشقيقته بعد 4 ساعات.. وفاة مدرس متأثرا بـ كورونا بـ المحلة

سيطرت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عقب تلقيهم نبأ وفاة محمد مصطفي الطليمي مدرس بالتربية والتعليم متأثرا باصابته بفيروس كورونا، عقب وفاة شقيقته بذات الوباء في أقل من ٤ ساعات بمدينة المحلة الكبري.



في المقابل نعي استشاري القلب والأمراض الروماتيزم الدكتور علاء الغمراوي بقوله "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى إبن خالى محمد مصطفي الطليمى بعد ساعات من أخته شهداء كورونا.. في تلك الأيام المباركة وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الباشا بالمحلة الكبرى.

وأضاف: "الدفنه بالمدافن الجديدة والعزاء مقتصر على تشييع الجنازة.. الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة".