مصرع شقيقين غرقاً في ترعة بقنا

هربا من الحر

لقى شقيقان مصرعهما غرقاً، في ترعة الكلابية، أمام قرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد مصرع يوسف جمال يوسف ١٥ عاماً وشقيقه إبراهيم ١٢ عاماً، غرقاً فى ترعة الكلابية، أمام قرية الشيخية.

تبين من التحريات الأولية، أن الشقيقين نزلا للاستحمام في مياه الترعة مع آخرين، إلا أنهما غرقا في المياه لعدم تمكنهما من إجادة السباحة.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى اسعاف، لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.